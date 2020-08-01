Супряга і Булеца прибули до розташування київського "Динамо"

Форвард Владислав Супряга та півзахисник Сергій Булеца приїхали на базу київського футбольного клубу "Динамо" у Віті-Литовській.

Заради цього гравці достроково перервали відпустку, повідомляє "Динамоманія". Сезон-2019/2020 обидва футболісти провели на правах оренди у "Дніпрі-1". Читайте також: ФК "Маріуполь" залишили тренер і вже п'ятеро футболістів 20-річний Супряга провів у складі дніпрян 27 матчів (15 голів), на рахунку 21-річного Булеці - 29 ігор (5 голів). На фото: Владислав Супряга/dynamomania.com.