"Барселона" запропонувала контракт ексхавбеку "Шахтаря"

"Барселона" зробила контрактну пропозицію півзахиснику лондонського "Челсі" Вілліану.

Про це повідомляє британський спортивний телеканал Sky Sports.

За інформацією джерела, каталонський футбольний клуб пропонує 31-річному бразильцю угоду терміном на 3 роки. Повідомляється, що у гравця є ще дві контрактні пропозиції: від "Челсі" та "Інтера Майамі", співвласником якого є Девід Бекхем. Бразилець не збирається приймати рішення до фіналу Кубка Англії проти "Арсенала", який відбудеться 1 серпня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

У сезоні-2019/20 Вілліан провів за "Челсі" 47 матчів, на його рахунку 11 голів і 9 результативних передач.

Нагадаємо, в 2007-2012 роках Вілліан виступав за донецький "Шахтар". У складі "гірників" хавбек провів 140 поєдинків, в яких забив 20 м'ячів.

Фото: skysports.com.