Суркіс офіційно представив Луческу головним тренером "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс офіційно представив у четвер румунського фахівця Мірчу Луческу головним тренером столичної футбольної команди.

Піл час онлайн-презентації керівник динамівського клубу зазначив, що у нового наставника все вийде, і "Динамо" підніметься на новий рівень футболу, повідомляє Укрінформ.

"Луческу своєю роботою довів, що він є справжнім професіоналом. Він здобув трофеї в "Шахтарі", "Галатасараї", "Бешикташі ", завжди прагнув лише до перемог. У Луческу в Києві все вийде, і "Динамо" підніметься на новий рівень. Все хотіли, щоб до нас прийшов титулований тренер. Те, де він працював раніше - це історія. Мірчі бажаю успіхів і буду робити все можливе, аби у нього вийшло. тренер сам розуміє, що потрібно відродити славу "Динамо". Завдання у нас завжди одні - перше місце в чемпіонаті та Кубки", - заявив Суркіс.

Він також зізнався, що поки не обговорював з новим головним тренером трансферну політику.

"Мірча захотів познайомитися з гравцями, подивитися обойму, щоб йти до перемог. Якщо потрібні посилення - будемо реагувати, Мірча мудра людина, він розуміє, що є лише три тижні для підготовки. Посилення треба робити швидко та якісно", - сказав президент клубу.

Під час презентації Ігор Суркіс зазначив, що попередній наставник динамівців Олексій Михайличенко після відпочинку повернеться на посаду технічного дірекотора, яку він раніше обіймав у столичному клубі.

"Михайличенка ніхто не звільняв, він пішов за взаємною домовленістю", - підкреслив президент ФК "Динамо".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.