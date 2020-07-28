Луческу поклав квіти до пам’ятника Лобановського

В минулому році Луческу вибачався за свої слова про Лобановського.

Новий головний тренер «Динамо» Мірча Луческу поклав квіти до пам'ятника Валерію Лобановському в Києві, повідомив журналіст Роман Бебех.

Румунський фахівець прибув на товариський матч «Динамо» U-19, який проходив на стадіоні «Динамо» імені Лобановського і перед цим вшанував пам'ять легендарного тренера киян.

74-річний наставник очолив «Динамо» минулого тижня. Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про передчасну відставку Луческу, яку пізніше спростував президент клубу Ігор Суркіс.

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Луческу також майже повністю сформував свій тренерський штаб в Києві, куди увійдуть, зокрема, Огнен Вукоєвич і Олег Гусєв.

Нагадаємо, в минулому році Луческу піддався критиці після слів про те, що «Лобановський нічого не домігся за кордоном». Пізніше румун за свої слова вибачився.

Фото: facebook.com/roman.bebekh