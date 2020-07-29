В НБА тривають контрольні матчі перед рестартом сезону

В Орландо відбулися чергові контрольні матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА) перед рестартом сезону.

"Філадельфія Севенті Сіксерс" обіграла "Даллас Маверікс" в овертаймі - 118:115 OT (24:13, 24:26, 26:41, 29:23, 15:12), повідомляє Укрінформ.

В інших матчах дня "Індіана Пейсерс" зазнав поразки від "Сан-Антоніо Сперс" - 111:118 (32:25, 28:34, 23:31, 28:28), "Фінікс Санз" взяв гору над "Торонто Репторс" - 117:106 (35:29, 31:31, 31:26, 20:20), "Портленд ТрейлБлейзерс" програв "Оклахома-Сіті Тандер" - 120:131 (26:30, 24:33, 28:39, 42:29), "Маямі Хіт" поступився "Мемфіс Гріззліс" - 110:128 (33:41, 19:28, 32:37, 26:22), а "Х'юстон Рокетс" завдав поразки "Бостон Селтікс" - 137:112 (32:28, 45:32, 34:31, 26:21).

Кожна з 22 команд - учасниць рестарту проведе по три контрольні зустрічі перед офіційним відновленням сезону, запланованому на 30 липня.

Фото: slamdunk.