Визначився календар матчів елітраунду Євро-2020 збірної України U19

Став відомий розклад футбольних матчів вирішального етапу відбору Євро-2020 серед збірних U19 (футболісти не старші 2001 року народження).

Збірна України, яку очолює Олег Кузнецов, у Данії посперечається за єдину путівку до фінальної стадії з командою господарів, латвійцями та англійцями, повідомляє пресслужба УАФ.

Розклад матчів елітраунду у групі 4 Євро-2020 (U19):

02.09.2020. Англія - Латвія. 16.00

Данія - Україна. 20.00

05.09.2020. Україна - Латвія. 16.00

Англія - Данія. 20.00

08.09.2020. Латвія - Данія. 16.00

Україна - Англія. 16.00.

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2020 (U19) розділили на дві стадії. Груповий етап за участю двох груп по чотири команди проходитиме в Північній Ірландії із 7-го по 14 жовтня. Два переможці груп та дві команди, що посядуть другі місця, вийдуть до півфіналу, а дві команди, що фінішують третіми, братимуть участь у матчі плей-офф, щоб визначити п'яту збірну, яка отримає путівку на чемпіонат світу U20.

Фото: uefa.com.