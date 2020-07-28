Володимир Шаран залишається головним тренером "Олександрії"

Наставник футболістів "Олександрії" Володимир Шаран залишається на своїй посаді.

Про це сам головний тренер повідомив в ефірі телеканалу "Футбол 1" після розмови з керівництвом олександрійського клубу.

"Говорив з президентом, працюємо далі і сподіваємося на поліпшення результатів. 5 серпня збираємося, будемо готуватися в Олександрії. Ведемо переговори про спаринги", - розповів Шаран.

Нагадаємо, у чемпіонаті України серед клубів Прем'єр-ліги ФК "Олександрія" фінішував на п'ятому місці.

Фото: fco.com.ua.