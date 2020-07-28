Пройшло жеребкування плей-офф за право грати у Першій футбольній лізі
Укрінформ
Визначилися пари, які зіграють за право виступати наступного сезону у Першій лізі чемпіонату України.
Жеребкування відбулося у столичному Будинку футболу, у процедурі взяв участь відомий ексхавбек київського "Динамо" Павло Яковенко, повідомляє пресслужба ПФЛ.
За право виступати у Першій лізі від групи А Другої ліги змагатиметься рівненський "Верес", а від групи В - команда "Альянс" (Липова Долина, Сумська область). Команди зустрінуться із представниками Першої ліги, які посядуть 15-те та 16 місця. Плей-офф складатиметься із двох матчів, які пройдуть 15-го та 19 серпня.
Плей-офф за право виступати у Першій лізі:
15.08.2020
"Верес" - 16-те місце Першої ліги
15-е місце Першої ліги - "Альянс"
19.08.2020
16-те місце Першої ліги - "Верес"
"Альянс" - 15-е місце Першої ліги.
Фото: uaf.ua.