Пройшло жеребкування плей-офф за право грати у Першій футбольній лізі

Визначилися пари, які зіграють за право виступати наступного сезону у Першій лізі чемпіонату України.

Жеребкування відбулося у столичному Будинку футболу, у процедурі взяв участь відомий ексхавбек київського "Динамо" Павло Яковенко, повідомляє пресслужба ПФЛ.

За право виступати у Першій лізі від групи А Другої ліги змагатиметься рівненський "Верес", а від групи В - команда "Альянс" (Липова Долина, Сумська область). Команди зустрінуться із представниками Першої ліги, які посядуть 15-те та 16 місця. Плей-офф складатиметься із двох матчів, які пройдуть 15-го та 19 серпня.

Плей-офф за право виступати у Першій лізі:

15.08.2020

"Верес" - 16-те місце Першої ліги

15-е місце Першої ліги - "Альянс"

19.08.2020

16-те місце Першої ліги - "Верес"

"Альянс" - 15-е місце Першої ліги.

Фото: uaf.ua.