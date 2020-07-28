Луческу повернувся до Києва
Укрінформ
Румунський футбольний фахівець Мірча Луческу сьогодні вранці прилетів до Києва.
Літак Raytheon 390 Premier, що прямував чартерним рейсом з Бухареста, зробив посадку в аеропорту "Київ", повідомляє Dynamo.kiev.ua.
За наявними даними, цим рейсом до столиці України прибув новий наставник київського "Динамо" Мірча Луческу, з яким 23 липня підписано 2-річний контракт.
Нагадаємо, 30 липня планується перша прес-конференцію Луческу в якості головного тренера столичного "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" (Київ).