Ігор Суркіс спростував відставку Луческу, агент тренера пояснив звідки пішли чутки

Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс розповів, чим закінчилася його сьогоднішня зустріч з румунським тренером Мірчею Луческу.

За словами керівника "Динамо", Луческу залишається біля керма команди, повідомляє "Циганик Live".

"Все нормально. Є у "Динамо" тренер", - заявив Суркіс.

Згодом Аркадій Запорожану, агент Луческу, пояснив звідки пішли чутки.

«Ні. Це була особиста переписка між ним та Ігорем Михайловичем Суркісом. Ця розмова була ще в суботу. Будемо з'ясовувати, як це потрапило в пресу. Якщо хтось захоче побачити, то я все можу показати.

У нас завтра о 9:30 літак на Київ. Луческу - головний тренер «Динамо». Цим листом він хотів показати, що він не тримається за крісло тренера. Він хотів показати, що не заради грошей прийшов. Якщо його прихід може перешкодити «Динамо», то він спокійно піде. Імідж клубу набагато дорожче», - сказав агент.

Нагадаємо, раніше у понеділок у румунській пресі з'явилася інформація, що Луческу відмовився працювати з "Динамо".

Румунський фахівець очолив динамівців 23 липня. Угода Луческу з клубом зі столиці України було підписано на 2 роки з опцією продовження на рік.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.