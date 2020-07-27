Луческу відмовився тренувати київське "Динамо" - румунські ЗМІ

Румунський футбольний тренер Мірча Луческу вирішив відмовитися від роботи у київському "Динамо", яке очолив чотири дні тому - 23 липня.

Про це повідомляє видання GSP.ro.

"На жаль, я вирішив відмовитися від можливої ​​співпраці з "Динамо". Вдячний сім'ї Суркісів за надану довіру і зроблену пропозицію. Але я не зможу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так потрібна команді, - написав Луческу в листі власникам "Динамо". - Я ніколи не був боягузом, приймав спортивні виклики. Як доказ - переходи з "Галатасарая" у "Бешикташ" або з бухарестського "Динамо" - в "Рапід". Фани цих клубів теж серйозно ворогують. Але вони змогли мене прийняти з розпростертими обіймами. Мені вдалося за їхньої підтримки виграти титули в цих країнах.

Не можу прийняти фанатів, які діють проти інтересів клубу. Думаю, настав час змін, що викликало б ентузіазм, мотивацію, повернуло б команду на рівень, який диктують традиції та історія клубу.

Мій перехід у "Динамо" не має ніякого відношення до зарплати. Гроші - останнє, що мене цікавило.

Я хотів повернутися у футбол, в Україну, де я відчував величезне задоволення. Знову потрапити в цю атмосферу непередбачуваного і хвилюючого футболу. Я зробив це з ентузіазмом і упевненістю в потенціалі молодих українських футболістів, багато з яких грають за збірні.

Я хотів суперництва, як це було багато років тому. Україна на це заслуговує".

Нагадаємо, угода "Динамо" з Луческу була підписана на 2 роки з опцією продовження на рік.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.