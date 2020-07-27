Вербич: Із Луческу "Динамо" прогресуватиме в тактичному плані

Словенський футбольний хавбек "Динамо" Беньямін Вербич прокоментував зміну головного тренера стоічної команди.

Гравець відзначив, що з радістю працюватиме під керівництвом Мірчі Луческу, який є дуже хорошим тактиком, повідомляє пресслужба столичного клубу.

"Я прекрасно знаю цього тренера, знаю, що він один з найкращих у світі за кількістю здобутих трофеїв. Радий, що доведеться працювати під керівництвом такого фахівця, дуже хорошого тактика. Думаю, що він дасть нашій команді великий прогрес саме в тактичному плані. Знаю , що він завжди був дуже непростим суперником для "Динамо". Тепер же він усе своє тренерське вміння використає на благо "Динамо". Думаю, у нас все вийде", - сказав Вербич.

Він також підкреслив, що це призначення допоможе "Динамо" в особистих протистояннях із "Шахтарем".

"У протистояннях із "Шахтарем" це допоможе. Ви ж знаєте, що саме Луческу побудував нинішню модель гри "Шахтаря", зробив цей клуб успішним. Деякі їхні нинішні гравці, ті ж Тайсон, Марлос, грали ще при ньому. Так що він, як ніхто інший, знає все про гру й потенціал наших конкурентів", - заявив словенський вінгер.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.