Єзерський: Для "Динамо" прихід Луческу - ковток свіжого повітря

Колишній футбольний захисник збірної України і донецького "Шахтаря" Володимир Єзерський оцінив прихід Мірчі Луческу на пост головного тренера київського "Динамо".

Знаменитому румунському тренеру, на думку Єзерського, вистачить трьох-чотирьох місяців, аби освіжити гру киян, повідомляє Meta-ratings.

"Для "Динамо" прихід Луческу - ковток свіжого повітря. Для нашого чемпіонату це теж плюс, бо вже нині видно, який сполох і ажіотаж виникли в ЗМІ та Інтернеті після приїзду "містера" до Україні. Мірча швидко додасть інтересу до чемпіонату й матчів "Динамо". Він багато говоритиме і перед матчами, і після них. З Луческу ніколи не було нудно. Думаю, трьох-чотирьох місяців румунському тренеру вистачить, щоб поставити гру "Динамо". Коли Ігор Суркіс купить Луческу ще 2-3-х латиноамериканців, тоді кияни заграють і зможуть дати бій "Шахтарю". Звичайно, може, про боротьбу за чемпіонство зарано казати, але конкуренція має підвищитися. Прихід Мірчі повинен потягнути за собою вгору й інші клуби. Хочеться, аби вони тягнулись до лідерів і не втрачали здобутих позицій", - сказав ексзахисник "Шахтаря".

Фото: dynamo.kiev.ua.