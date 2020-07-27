Харківський "Житлобуд-2" достроково виграв жіночий чемпіонат України з футболу

За підсумками зустрічі між двома лідерами чемпіонату України з футболу харківськими "Житлобудом-2" та "Житлобудом-1", визначився переможець турніру серед жіночих команд.

Про це повідомляє Жіночий футбол УАФ.

У матчі, що відбувся на харківському стадіоні "Сонячний", "Житлобуд-2" з рахунком 2:0 переміг найближчих переслідувачів із "Житлобуду-1" завдяки автоголу Єлизавети Костюченко та м’ячу Яни Малахової, яка забила ударом головою.

Таким чином, підопічні Наталії Зінченко напередодні поєдинків останнього, 18-го туру стали недосяжними для конкурентів. Раніше "Житлобуд-2" ставав чемпіоном України у 2016 та 2017 роках.

Бронзові нагороди вдруге поспіль виграв "Восход" зі Старої Маячки (Херсонська область).

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Нагадаємо, що переможець чемпіонату України виступить у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА-2020/2021 серед жіночих команд.

Фото: womensfootball.com.ua.