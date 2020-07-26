"Манчестер Юнайтед" побив рекорд АПЛ за кількістю пробитих пенальті за сезон

"Манчестер Юнайтед" встановив нове досягнення в Англійській прем'єр-лізі (АПЛ) за кількістю пробитих 11-метрових ударів за один футбольний сезон.

У нинішній першості манкуніанці виконали 14 пенальті, повідомляє Укрінформ.

Рекорд "Манчестер Юнайтед" сьогодні встановив у виїзному матчі заключного, 38-го туру АПЛ з "Лестер Сіті" (2:0) - 11-метровий удар на 71-й хвилині реалізував португальський хавбек Бруну Фернандеш.

Колишній рекорд належав "Кристал Пелас" і "Лестер Сіті", які пробивали по 13 пенальті в сезонах 2004/05 і 2015/16 відповідно.

"Манчестер Юнайтед", набравши 66 очок, фінішував на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ і здобув путівку в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

Фото: Reuters.