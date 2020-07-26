Закон про гральний бізнес дасть на спортивні об’єкти 350 мільйонів – Беленюк

Ці гроші підуть на реалізацію ініціативи Офісу президента – завершити в кожній області недобудований спортивний об’єкт.

Український борець і депутат Жан Беленюк розповів телеканалу «Наш» скільки грошей від легалізації грального бізнесу піде на розвиток спортивної інфраструктури.

«Я завжди говорю, що спорт - це відображення економічного стану держави. Це для мене аксіома.

Стосовно того, що потрібно прийняти, - зараз у нас прийняли законопроект про гральний бізнес, завдяки якому випала нагода закласти 350 мільйонів на розвиток спортивної інфраструктури - реставрація і будівництво басейнів, спортивних залів... Як перший варіант.

Наприклад, була ініціатива Офісу президента - знайти в кожній області об'єкт на високому рівні готовності і до кінця року його добудувати. У нас є проблема, що постійно хтось щось будує, а добудувати до кінця... Така собі годівниця, до якої приходять нові люди і починають зловживати. Сподіваюся, що цю ініціативу реалізують. Вони хочуть, щоб об'єкт спортивної інфраструктури називався на честь видатної людини тієї області.

Все це питання грошей, такими методами потрібно йти вперед, а люди на місцях повинні розуміти, що спорт - це здоров'я нації», - сказав Беленюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні будуватимуть нові стадіони, які назвуть на честь сучасних спортивних легенд.