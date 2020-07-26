The Sun визначило збірну гірших чемпіонів АПЛ
Укрінформ
Видання The Sun склало символічну збірну гірших чемпіонів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ).
Сама збірна опублікована на сайті британського таблоїду.
В команду гірших чемпіонів АПЛ увійшли Костел Пантілімон (Румунія, "Манчестер Сіті", 2013/14), Александр Бюттнер (Голландія, "Манчестер Юнайтед", 2012/13), Ігор Степанов (Латвія, "Арсенал", 2001/02), Паскаль Сіган (Франція, "Арсенал", 2003/04), Юрій Жирков (Росія, "Челсі", 2009/10), Жозе Босінгва (Португалія, "Челсі", 2009/10), Джек Родуелл (Англія, "Манчестер Сіті", 2013/14), Даррон Гібсон (Ірландія, "Манчестер Юнайтед", 2008/09, 2010/11), Хуан Куадрадо (Колумбія, "Челсі", 2014/15), Жеремі Альєдьєр (Франція, "Арсенал", 2001/02, 2003/04) і Матея Кежман (Сербія, "Челсі", 2004/05).
На фото: Джек Родуелл (The Sun).