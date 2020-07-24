«Вест Гем» виставить Ярмоленка на трансфер – ЗМІ

Українського півзахисника і ще двох гравців лондонці планують продати, аби придбати форварда «Брентфорд» Саїда Бенрахма.

Головний тренер «Вест Гема» Девід Мойєс планує виставити на трансфер українського півзахисника Андрія Ярмоленка, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, тренер хоче продати Ярмоленка, хавбека Феліпе Андерсона і форварда Альбіана Айєті. Виручені від продажу гравців гроші «Вест Гем» планує направити на трансфер форварда «Брентфорд» Саїда Бенрахма.

На Бенрахма також претендує «Челсі». «Брентфорд» просить за нього 40 млн євро. Також в його підписанні зацікавлені «Лестер» і «Арсенал».

Transfermarkt оцінює Ярмоленко в 9,5 млн євро, його контракт з лондонським клубом діє до кінця червня 2022 року.

«Вест Гем» посідає 15-е місце турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 38 очок після 37 зіграних матчів. У наступному турі лондонці 26 липня зіграють з «Астон Віллою». Ця гра стане останньою для команди в нинішньому сезоні.