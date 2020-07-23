"2020-й, що ти робиш, припини!": фани про призначення Луческу тренером "Динамо"

Новина про те, що Мірча Луческу став головним тренером київського "Динамо", не залишила байдужими фанатів українського футболу

"Просто черговий день у 2020 році", – подумали фанати київського "Динамо", дізнавшись ім'я нового тренера.

Багато хто з фанів був шокований і обурений:

Дехто навпаки відреагував на нового тренера "Динамо" позитивно і сподівається, що від цього український футбол тільки виграє:

Звісно ж, не обійшлося без гумору:

І наостанок – трохи конспірологічних теорій: