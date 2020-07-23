"2020-й, що ти робиш, припини!": фани про призначення Луческу тренером "Динамо"
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Укрінформ
Новина про те, що Мірча Луческу став головним тренером київського "Динамо", не залишила байдужими фанатів українського футболу
"Просто черговий день у 2020 році", – подумали фанати київського "Динамо", дізнавшись ім'я нового тренера.
Багато хто з фанів був шокований і обурений:
Дехто навпаки відреагував на нового тренера "Динамо" позитивно і сподівається, що від цього український футбол тільки виграє:
Звісно ж, не обійшлося без гумору:
І наостанок – трохи конспірологічних теорій: