Міністр охорони здоров'я розповів про умови повернення вболівальників на трибуни

Стадіони заповнюватимуть на 25%, головна умова – дотримування соціальної дистанції.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів телеканалу «Футбол» про деталі повернення уболівальників на трибуни стадіонів. За його словами, перебування фанатів на стадіонах проходитиме при дотриманні правил і обов'язкових рекомендацій МОЗ України.

«Одночасно зможуть перебувати на трибунах 25% уболівальників від загальної кількості місць на стадіоні. Важливо, щоб вони знаходилися на трибунах і дотримувалися соціальної дистанції - мінімум 1,5 метра.

Ми йшли до цього поступово. Спочатку ми повернули сам чемпіонат, зараз ми вирішили до початку нового сезону ввести «пілот» на три гри плей-офф.

Це все відбуватиметься з дотриманням правил і обов'язкових рекомендацій МОЗ України. Наші вболівальники, впевнений, покажуть усім приклад - як правильно дотримуватися правил для збереження свого здоров'я», - розповів Степанов.

Вболівальники в Україні зможуть відвідати футбольний матч вперше з березня, коли припинили всі змагання в країні через пандемію коронавірусу. В кінці травня футбольний сезон відновили, але уболівальників на поєдинки не допускали.

Нагадаємо, що вчора президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив про тестове повернення уболівальників на матчі українських клубів. Вболівальників допустять на майбутні матчі плей-офф УПЛ за місце в Лізі Європи, які зіграють 25 і 29 липня.

В плей-офф УПЛ «Колос» на НСК «Олімпійський» прийматиме СК «Дніпро-1», «Олександрія» вдома зіграє з «Маріуполем».

Фото: Укрінформ