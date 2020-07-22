"Астон Вілла" обіграла "Арсенал" у 37-му турі АПЛ

У матчі 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) футболісти бірмінгемської "Астон Вілли" переграли лондонський "Арсенал".

Матч, який проходив на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі, завершився з рахунком 1:0 на користь господарів, повідомляє Укрінформ.

Вирішальний м'яч у матчі забив єгипетський хавбек "Вілли" Трезеге після результативного пасу Тайрона Мінгса на 27-й хвилині зустрічі.

Завдяки перемозі "Астон Вілла" піднялася на 17-е місце і залишила зону вильоту. "Арсенал" розташовується на десятій сходинці.

Фото: avfc.co.uk.