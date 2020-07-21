АПЛ: «Ман Сіті» розгромив «Вотфорд», Зінченко зіграв 25 хвилин
Укрінформ
«Вотфорд» залишився на відстані трьох очок від зони вильоту.
В матчі 37-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на виїзді «Вотфорд» 4:0, повідомляє Укрінформ.
«Ман Сіті» легко здобув 25-у перемогу в сезоні. У складі гостей м’ячі забивали: Стерлінг (двічі), Фоден, Лапорт.
Український півзахисник Олександр Зінченко вийшов на поле на 65-й хвилині, замінивши Вокера.
«Ман Сіті» набрав 78 очок і завершить чемпіонат на 2-у місці. Нагадаємо, чемпіоном АПЛ достроково став «Ліверпуль».