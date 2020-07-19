Гвардіола пояснив поразку «Ман Сіті» в Кубку Англії

У фіналі «Арсенал» зіграє з переможцем пари «МЮ» - «Челсі».

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола пояснив поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубка Англії з «Арсеналом» (0:2), повідомляє ВВС.

«Ми не були цілком готові. Якщо ти граєш не всі 90 хвилин в півфіналі, таке може трапитися. Ми зіграли не кращим чином, ми теж люди. Опонент діяв добре, таке іноді буває.

Можна жалкувати лише про те, що в першому таймі ми не грали так, як грали в другому. Ми повинні були змінити підхід, але не зуміли», - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, в півфіналі Кубка Англії «Арсенал» обіграв «Манчестер Сіті» 2:0 і став першим фіналістом турніру.

В іншому півфіналі 19 липня зустрінуться «Манчестер Юнайтед» і «Челсі». Матч на «Вемблі» розпочнеться о 20:00.

Фото: The Observer