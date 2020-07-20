Капітан

Капітан "Зорі" Каменюка у 35 років завершив кар'єру футболіста

Укрінформ
Багаторічний капітан бронзових призерів чемпіонату України - футболістів луганської "Зорі" Микита Каменюка у 35-річному віці завершив кар'єру гравця.

Останнім матчем для Каменюки стала гра 31-го туру УПЛ проти київського "Динамо" (1:3), в якій ветеран вийшов на заміну, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

"Правий захисник дебютував за "Зорю" 16 березня 2004 року. З тих пір Микита провів за команду рівно 350 матчів, в яких забив 22 м'ячі. На рахунку капітана 254 гри у Прем'єр-лізі, 58 - у Першій лізі, 22 - в Кубку України, 16 - у Лізі Європи. Разом із "Зорею" захисник завоював дві бронзові медалі чемпіонату України, а також зіграв у фіналі Кубка", - зазначається у повідомленні.

Відзначимо, що гравець також виступав за маріупольський "Іллічівець" та рівненський "Верес". На рахунку футболіста один поєдинок за національну збірну України.

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Після завершення кар'єри Микита Каменюка побійме посаду помічника тренера "Зорі" U19 Василя Баранова.

Фото: twitter.com/FCZorya.

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