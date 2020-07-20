Капітан "Зорі" Каменюка у 35 років завершив кар'єру футболіста

Багаторічний капітан бронзових призерів чемпіонату України - футболістів луганської "Зорі" Микита Каменюка у 35-річному віці завершив кар'єру гравця.

Останнім матчем для Каменюки стала гра 31-го туру УПЛ проти київського "Динамо" (1:3), в якій ветеран вийшов на заміну, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

"Правий захисник дебютував за "Зорю" 16 березня 2004 року. З тих пір Микита провів за команду рівно 350 матчів, в яких забив 22 м'ячі. На рахунку капітана 254 гри у Прем'єр-лізі, 58 - у Першій лізі, 22 - в Кубку України, 16 - у Лізі Європи. Разом із "Зорею" захисник завоював дві бронзові медалі чемпіонату України, а також зіграв у фіналі Кубка", - зазначається у повідомленні.

Відзначимо, що гравець також виступав за маріупольський "Іллічівець" та рівненський "Верес". На рахунку футболіста один поєдинок за національну збірну України.

Після завершення кар'єри Микита Каменюка побійме посаду помічника тренера "Зорі" U19 Василя Баранова.

Фото: twitter.com/FCZorya.