Михайличенко став кращим тренером 31-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 31-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Кращим тренером туру став наставник київського "Динамо" Олексій Михайличенко, повідомляє офіційний сайт організації.

"Передостанній тур звів у очному протистоянні головних претендентів на срібні медалі: апогей чемпіонату, головний матч туру, "ворота в Лігу чемпіонів" - всі ці епітети личили матчу "Динамо" - "Зоря", який відбувся (на жаль, без глядачів) на головній арені країни. "Динамо" здобуло вольову перемогу над луганцями та випередило їх у таблиці. Тепер усе в руках київської команди. Тож наш сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі - головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко. Його підопічні завдали поразки луганській "Зорі" (3:1), завдяки чому вийшли на друге місце з 2-очковим відривом від обіграних конкурентів", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що з точки зору атаки це була одна з найсильніших ігор "Динамо" в цьому сезоні. Вона показала, що, попри кадрові втрати, атакувальний потенціал команди залишається великим, як і перевага в класі виконавців.

Фото: uafc.org.ua.