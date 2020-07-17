Помер Володимир Лозинський

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) з глибоким сумом повідомляє, що на 66-му році життя помер відомий у минулому гравець київського "Динамо" та збірної СРСР Володимир Федорович Лозинський.

У складі "Динамо" Лозинський виступав протягом 10-ти років і взяв участь у великих перемогах київської команди. На його рахунку - перемоги з "Динамо" в чемпіонатах СРСР (тричі) і в Кубках СРСР (двічі).

Після завершення кар'єри Лозинський віддав понад 25-ти років українському футболу як кваліфікований тренер, успішний селекціонер і грамотний функціонер.