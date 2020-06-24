Пішов з життя екстренер "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький

Сьогодні, 24 червня, на 74-му році життя помер Юрій Дячук-Ставицький.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу "Карпати" (Львів).

Останнім часом заслужений тренер України боровся з важким захворюванням.

За свою кар'єру Дячук-Ставицький був головним тренером, а також генеральним і спортивним директором "Карпат".

Під його керівництвом "Карпати" стали першим представником першої ліги, який вийшов до півфіналу Кубка України. В цьому ж 2006 році "зелено-білі" після дворічної перерви повернулися до вищої ліги.