Чигринський продовжить контракт з АЕКом

Український захисник може залишитись в чемпіонаті Греції ще на 2 роки.

Український захисник грецького клубу АЕК (Афіни) Дмитро Чигринський отримав право автоматичного продовження контракту з клубом, повідомляє gazzetta.gr.

Українець зіграв 25-й матч за АЕК в цьому сезоні, що дозволяє активувати опцію автоматичного продовження контракту з афінським клубом на один рік. Не виключено, що АЕК підпише з Чигринським контракт ще на 2 роки.

Нагадаємо, 33-річний Чигринський виступає за АЕК з 2016 року. До цього він грав за «Шахтар» і «Барселону».

Фото: Getty Images