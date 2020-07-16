"Ліверпуль" програв "Арсеналу" у матчі Англійської прем'єр-ліги

Новоспечені чемпіони Англії футболісти "Ліверпуля" не втримали перемогу і у підсумку поступилися на виїзді 1:2 лондонському "Арсеналу" у поєдинку 36-го туру Прем'єр-ліги (АПЛ).

На гол сенегальського форварда "Ліверпуля" Садіо Мане, який відзначився на 20-й хвилині, "Арсенал" відповів влучними ударами французького нападника Александра Ляказетта (32) та англійського форварда Рісса Нелсона (44), повідомляє Укрінформ. В інших матчах ігрового дня "Манчестер Сіті" обіграв "Борнмут" - 2:1, "Бернлі" на останніх секундах відігрався у "Вулвергемптона" - 1:1, а "Ньюкасл" програв "Тоттенгему" - 1:3. Читайте також: АПЛ: "Манчестер Сіті" переміг "Борнмут" Турнірне становище лідерів: "Ліверпуль" - 93 очки, "Манчестер Сіті" - 75, "Челсі" - 63, "Лестер" - 59. Фото: Getty Images.