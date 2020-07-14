Перша ліга: «Металіст 1925» програв вдома «Авангарду»

Харківський клуб залишився на 4-у місці в турнірній таблиці.

В матчі 24-го туру української Першої ліги «Металіст 1925» програв вдома «Авангарду» (Краматорськ) 0:1, повідомляє Укрінформ.

В Харкові першими забили гості – вже на 2-й хвилині відзначився Нехтій. З 40-ї хвилини господарі грали в меншості після вилучення Цвіренка. «Авангард» втримав мінімальну перевагу і переміг 1:0.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 47 (23), 2.«Агробізнес» - 46 (23), 3.«Минай» - 44 (23), 4.«Металіст 1925» - 44 (24), 5.«Волинь» - 42 (23), 6.«Оболонь» - 42 (23), 7.«Рух» - 41 (22).

В центральних матчах 24-го туру «Інгулець» прийматиме «Прикарпаття», а «Минай» зіграє на полі «Агробізнесу». Матчі відбудуться 15-го липня.

Фото: Укрінформ