Перша ліга: "Минай" обіграв "Металіст 1925" і повернувся у групу лідерів

Закарпатський футбольний клуб "Минай" піднявся на друге місце у чемпіонаті України серед команд першої ліги.

У домашньому матчі 23-го туру "Минай" здобув перемогу над харківським "Металістом 1925" - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Після перерви єдиний м'яч забив захисник господарів Петро Стасюк (57-а хвилина).

В іншому поєдинку ігрового дня "Авангард" у Краматорську не втримав переможний результат з "Балканами" з Одеської області - 3:3.

Турнірну таблицю продовжує очолювати "Агробізнес" з міста Волочиськ Хмельницької області, в активі якого 46 очок (після 22-х ігор). По 44 очки після 23-х ігор набрали "Минай", "Металіст 1925" та "Інгулець" із Петрове Кіровоградської області.