Володар Кубка-2009: У фіналі "Динамо" - "Ворскла" ставлю на сенсацію

Сербський футбольний хавбек Йован Маркоські, який 2009 року у складі "Ворскли" виграв Кубок України, поділився думкаи про сьогоднішній фінальний матч полтавчан з київським "Динамо".

Футболіст упевнений, що "Ворскла" порстарается скористатися наданим шансом, повідомляє Zbirna.com.

"У фінальному поєдинку Кубка України проти" Шахтаря "в 2009 році" Ворскла "виграла за рахунок величезного бажання, самовіддачі та виконання тренерської установки. Може, і удача була на нашому боці, все-таки ми грали з володарем Кубка УЄФА. Зараз ситуація схожа , фаворитом протистояння вважається "Динамо", у якого багато сильних футболістів, проте кияни зараз, як мені здається, перебувають не в кращому стані. Ворскла з приходом на пост головного тренера Юрія Максимова потихеньку додає, і її вихід до фіналу не виглядає сенсацією. Видно , що полтавські футболісти стали більше намагатися на поле. Можливо, зараз команда перебуває в своїх кращих кондиціях, тому чому б цим шансом не скористатися. Ставлю на сенсацію!" - сказав Маркоські.

Нагадаємо, фінал Кубка України розпочнеться у Харкові о 21.30.

Фото: dynamo.kiev.ua.