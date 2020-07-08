Єзерський: Кубок - нагода для "Динамо" реабілітуватися перед фанатами

Головний тренер футбольної збірної України U18 43-річний Володимир Єзерський поділився очікуваннями від фіналу Кубка України "Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава).

Колишній захисник національної збірної України зазначив, що цей матч допоможе "Динамо" реабілітуватися перед фанами, а футболісти "Ворскли" хочуть потрапити в історію клубу, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Очікую яскравого футболу. Фаворит у цій зустрічі -" Динамо ", але й "Ворскла" вже показувала в осінніх іграх, що вона може гідно грати з нашими грандами. Буде досить цікаво. Кубкові матчі непередбачувані. Наприклад, команди Першої та Другої ліг можуть показати тут гідні результати. Гравці київського "Динамо" досить досвідчені. Кубок - нагода для динамівців реабілітуватися перед своїми уболівальниками за поразку у чемпіонаті і здобути один з трофеїв. Ми звикли, що кияни борються за всі звання, перед командою завжди стоять максимальні завдання. Водночас "Ворскла" - команда амбітна, молоді гравці вливаються в неї. Вони захочуть потрапити в історію клубу", - сказав Єзерський.

Нагадаємо, фінал Кубка України пройде у Харкові сьогодні. Початок зустрічі о 21.30.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.