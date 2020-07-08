"Ювентус" вперше за сім років пропустив чотири м'ячі в Серії А

У матчі 31-го туру Серії А футболісти туринського "Ювентуса" з рахунком 2:4 поступилися на виїзді "Мілану".

На початку другого тайму зусиллями Адріана Рабьо і Кріштіану Роналду "Ювентус" повів з рахунком 2:0, проте з 62-ї по 80-у хвилину пропустив чотири м'ячі від Златана Ібрагімовича, Франка Кессі, Рафаеля Леау і Анте Ребича, повідомляє Укрінформ.

Туринський клуб перервав семіматчевую переможну серію в чемпіонаті Італії, пропустивши чотири м'ячі в матчі Серії A вперше з жовтня 2013 року. Тоді "Ювентус" поступився "Фіорентині" з рахунком 2:4.

Востаннє туринці пропускали чотири м'ячі в офіційному матчі у фіналі Ліги чемпіонів 2016/17, коли програли мадридському "Реалу" - 1:4.

"Мілан" забив чотири м'ячі "Ювентусу" в Серії А вперше з березня 1989 року. Тоді "россонері" перемогли туринців з рахунком 4:0.

"Мілан" набрав 49 очок і піднявся на 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Ювентус" (75 очок) залишився на першому місці.

У наступному турі "Ювентус" 11 липня візьме "Аталанту", а "Мілан" 12 липня в Неаполі зустрінеться з "Наполі".

Фото: ua-football.com.