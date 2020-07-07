"Ворскла" отримає 1 мільйон від Parimatch у разі перемоги в Кубку України

Перемога в Кубку України принесе "Ворсклі" не тільки путівку в Лігу Європи, але і солідний бонус від партнера клубу Parimatch. Компанія виділить футболістам суму в розмірі 1 млн грн.

Така підтримка команди з боку Parimatch була передбачена ще на початку минулого сезону. Про бонус у разі перемоги в Кубку України гравцям нагадали після півфінального матчу "Ворскли" та "Маріуполя".

Полтавчани в напруженій серії післяматчевих пенальті переграли "азовців" (пен. 3:2, основний час - 1:1). При цьому місце в воротах Ворскли довірили 16-річному Павлу Ісенко (вийшов на заміну на 119-й хвилині), який відбив три удари з точки. До речі, це був дебют Павла в складі першої команди.

Фінал Кубка України відбудеться 8 липня в Харкові.

Нагадаємо, полтавський клуб уже доходив до фіналу Кубка України у 2009 році, де зустрівся з володарем Кубка УЄФА — донецьким "Шахтарем". У тому матчі полтавчани вперше у своїй історії сенсаційно завоювали Кубок України завдяки єдиному голу Василя Сачка. Тепер у полтавчан є непогані шанси знову завоювати трофей, тільки тепер у них буде ще й додаткова мотивація у вигляді солідного бонусу.

Компанія Parimatch, як меценат спорту №1 в Україні, стала партнером "Ворскли" в серпні 2019 року з метою популяризації футболу в полтавському регіоні.

Фото: ФК "Ворскла"