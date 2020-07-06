Тайсон лідирує за кількістю гольових передач у футбольній Прем'єр-лізі

Хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон зміцнив лідерство у змаганні асистентів футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ).

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"Зробивши чудовий голевий пас у матчі з київським "Динамо", бразилець "Шахтаря" Тайсон закріпив позиції у змаганні топ-асистентів Favbet Ліги сезону 2019/20 років. До фінішу чемпіонату залишилося три тури, потенційно "гірника" можуть наздогнати кілька конкурентів, однак сам він, здається, прагне повторити своє минулорічне досягнення", - йдеться у повідомленні.

На рахунку Тайсона вже 10 гольових пасів. Другим у списку йде його одноклубник Жуніор Мораес (8). Далі - Єгор Картушов з чернігівської "Десни" (7), представник луганської "Зорі" Владислав Кочергін (7), Дмитро Мишньов з "Маріуполя" (6) та київський динамівець Володимир Шепелєв (6).

Фото: ФК "Шахтар".