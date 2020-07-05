"Вест Гем" Ярмоленка зіграв внічию в Ньюкаслі у матчі АПЛ

В Англійській футбольній прем'єр-лізі (АПЛ) тривають матчі 33-го туру.

У черговому протистоянні лондонська команда українця Андрія Ярмоленка "Вест Гем" на виїзді зіграла внічию з "Ньюкаслом" - 2:2, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили у складі "Ньюкасла" парагвайський хавбек Мігель Анхель Альмірон, який відзначився на 17-й хвилині, та Джонджо Шелві (67); у "Вест Гема" - Мічейл Антоніо (4) і чеський півзахисник Томаш Соучек (65).

Ярмоленко вийшов на заміну на 75-й хвилині, після чого нічийний рахунок у поєдинку не змінився.

"Вест Гем" набрав 31 очко і залишився на 16-й позиції, яке дає право наступного сезону грати в еліті англійського футболу.

У 34-му турі команда Ярмоленка 8 липня прийматиме дев'ятий клуб АПЛ "Бернлі", в активі якого 46 очок.

Фото: whufc.com.