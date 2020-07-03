"Баварія" оголосила про перехід Сане з "Манчестер Сіті"

Півзахисник Лерой Сане офіційно перейшов з англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" в німецьку "Баварію".

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу з Мюнхена.

Угода між чинними чемпіонами Німеччини і гравцем розрахована до 30 червня 2025 року.

23-річний німець виступав за "Манчестер Сіті" з 2016 року. У його активі 39 голів і 45 результативних передач в 134 матчах за клуб, у складі якого він двічі виграв Англійську прем'єр-лігу (АПЛ) і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок і Суперкубок Англії.

Фото: fcbayern.com.