АПЛ: "Манчестер Сіті" розгромив "Ліверпуль"

Футболісти "Манчестер Сіті" в матчі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з рахунком 4:0 впевнено переграли "Ліверпуль", який достроково забезпечив собі перемогу в чемпіонаті.

М'ячі на арені "Етіхад" в Манчестері забили Кевін Де Брюйне, який на 25-й хвилині реалізував пенальті, Рахім Стерлінг (35), Філ Фоден (45) і Алекс Окслейд-Чемберлен (66 - автогол), повідомляє Укрінформ.

Український хавбек господарів Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних.

За шість турів до завершення поточного сезону в активі "Ліверпуля" 86 очок. "Манчестер Сіті" набрав 66 очок. Третя позиція у "Лестера" (55), який на 1 очко випереджає "Челсі".

Фото: Reuters.