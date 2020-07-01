АПЛ: "Манчестер Юнайтед" розгромив "Брайтон"

У матчі 32-го туру Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) футболісти "Манчестер Юнайтед" на виїзді упевнено переграли "Брайтон" з рахунком 3:0.

Успіх манкуніанцям принесли голи Мейсона Грінвуда, який відзначився на 16-й хвилині, та Бруну Фернандеша (29, 50), повідомляє Укрінформ.

"Манчестер Юнайтед" повернувся на 5-е єврокубкове місце у турнірній таблиці АПЛ, випередивши за додатковими показниками "Вулвергемптон", який також набрав 52 очки.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" 4 липня прийматиме "Борнмут".

Нагадаємо, чемпіонат АПЛ достроково виграв "Ліверпуль", в активі якого 86 очок. Другим йде "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка (63), третім та четвертим - "Лестер" (55) та "Челсі" (54) відповідно.

Фото: Reuters.