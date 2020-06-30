Кубок африканських націй перенесений на 2022 рік

Африканська конфедерація футболу (CAF) затвердила перенос Кубка африканський націй в Камеруні з 2021 на 2022 рік.

Як повідомляє пресслужба CAF, нові дати проведення турніру будуть оголошені пізніше.

Спочатку змагання повинні були пройти з 9 січня по 6 лютого 2021 року.

Кубок африканських націй проводиться з 1957 року. Самою титулування командою є збірна Єгипту - сім перемог. Ще п'ять - у Камеруну. Гана чотири рази вигравала турніру, а Нігерія - тричі.

Фото: Reuters.