УЄФА оприлюднив розклад юнацького Євро-2021 з футзалу
Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
За рік пройде фінальна стадія за участі семи переможців кваліфікації та команди країни-господаря Євро-2021, яку Виконавчий комітет УЄФА назве 24 вересня поточного року. Відбірковий турнір має завершитися до 28 березня 2021 року.
Розклад Євро-2021 (U19) з футзалу.
23.10.2020 - жеребкування кваліфікації.
12-17.01.2021 - попередній раунд (якщо знадобиться).
23-28.03.2021 - основний раунд.
31.10 - 07.11.2021 - фінальний турнір.
Нагадаємо, що на першому в історії Євро з футзалу серед юнаків, що відбулося минулого року, збірна України пробилася до фінального турніру, де посіла у своїй групі третє місце. А чемпіоном став один із кривдників "синьо-жовтих" - команда Іспанії.
Фото: uefa.com.