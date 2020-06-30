Першість світу з сучасного п'ятиборства в Польщі перенесли на 2022 рік

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) оголосив про перенесення через коронавірус юніорської першості світу з сучасного п'ятиборства з 2020 року на 2022-й.

Як повідомляє офіційний сайт UIPM, турнір планувався в Дрзонкові 20-26 вересня. Провести цей старт у 2021 році Польща не мала можливості, оскільки право вже було віддано Єгипту (першість пройде в Олександрії).

У 2022 році місце проведення першості світу залишалося вакантним і право віддали Польщі.

Фото: uipmworld.org.