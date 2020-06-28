«Шахтар» нагородили золотими медалями

Кілька тисяч фанатів привітали «Шахтар» з чемпіонством на НСК «Олімпійський».

Понад п'ять тисяч уболівальників завдяки титульному партнеру «Шахтаря» Parimatch взяли участь в церемонії нагородження команди золотими медалями чемпіонату України. Попри карантин, фанати потрапили на стадіон і підтримали клуб, повідомляє Укрінформ.

Під час матчу «гірників» із «Зорею» всі охочі змогли опинитися на «Олімпійському» за допомогою Zoom-трансляції. Завдяки сучасним технологіям клубу вдалося створити атмосферу присутності вболівальників на стадіоні та подарувати фанатам можливість відсвяткувати тріумф разом з командою.

Футболісти, зі свого боку, також оцінили ентузіазм фанатів і після матчу підійшли до екранів, щоб подякувати їм за підтримку. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що раніше «Шахтар» достроково оформив своє 13-е чемпіонство і обігнав «Динамо» за кількістю виграних трофеїв.