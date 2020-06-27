Чемпіон України "Шахтар" зіграв унічию із "Зорею" у 28 турі УПЛ

Футболісти донецького "Шахтаря" вже у ранзі чемпіонів України серед клубів Прем'єр ліги завершили унічию (0:0) зустріч з луганською "Зорею".

Додамо, що під час матчу вболівальники скористалися унікальною можливістю відчути чемпіонський дух команди завдяки Zoom-трансляції. Кожен охочий в режимі онлайн занурився в атмосферу матчу «Шахтар» - «Зоря». Через карантинні обмеження футбол в Україні поки що проходить при закритих трибунах, але завдяки титульному партнеру клуба Parimatch справжнім фанам це не завадило опинитися на стадіоні і бути ще ближче до команди.

Результати інших сьогоднішніх зустрічей:

"Колос" (Ковалівка) - "Олександрія" - 2:1

Голи: Володимир Лисенко (20, 29) - Кирило Ковалець (47);

"Карпати" (Львів) - "Львів" - 1:1

Ярослав Деда (62) - Рафаел Сабіну (37).

Вилучення: Олексій Хахльов ("Карпати", 42).

У неділю, 28 червня, відбудуться матчі "Маріуполя" з "Дніпром-1" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з київським "Динамо" (19.30, "2+2"), полтавської "Ворскли" з донецьким "Олімпіком" (19.30, "Футбол 1").

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ми матчів), "Динамо" - 55 (27), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 49 (27), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).

Фото: shakhtar.com.