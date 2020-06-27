«Бенфіка» зацікавилась 16-річним воротарем «Ворскли» Ісенко

Ісенко вивів «Ворсклу» у фінал Кубка України, де полтавський клуб зіграє 8 липня з «Динамо».

16-річний воротар «Ворскли» Павло Ісенко зацікавив «Бенфіку», повідомляє Record.

За інформацією джерела, португальський клуб стежитиме за голкіпером, про конкретику поки мова не йде.

Ісенко дебютував за першу команду «Ворскли» в півфіналі Кубка України проти «Маріуполя» (1:1, 3:2 по пенальті). Він вийшов на серію пенальті і приніс команді перемогу, відбивши три удари.

Раніше повідомлялося, що інтерес до воротаря збірної України U-17 виявили інші португальські клуби – «Спортинг» і «Брага».