Нью-йоркський марафон скасували вдруге в історії

Нью-йоркський марафон не відбудеться 1 листопада через коронавіруса.

Про це повідомили організатори.

Скасування заходу відбувається вдруге в історії з 1970 року. У 2012 році його скасували через ураган.

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«Скасування марафону засмучує всіх учасників, але це було необхідно з точки зору здоров'я і безпеки... Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі в наступному році»,— зазначив керівник марафону Майкл Капирасо.

Нью-йоркський марафон проходить щорічно в першу неділю листопада. У 2019 році пройшов наймасовіший забіг, змогли фінішувати 53,6 тис. осіб.