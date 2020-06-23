Головний тренер «Шахтаря» хоче очолити збірну Португалії

Під керівництвом португальського тренера Луїша Каштру «Шахтар» став чемпіоном України.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розповів виданню Record про бажання одного разу попрацювати з національною збірною Португалії.

«У збірній Португалії працює Фернанду Сантуш, він добре справляється. Є й інші відмінні тренери, які зможуть змінити його на посаді.

Не приховую, що також хотів би очолити збірну. У моєму житті багато цілей, які не були досягнуті раніше, ця може стати однією з таких», - сказав Каштру.

Нагадаємо, під керівництвом португальського тренера Луїша Каштру «Шахтар» став чемпіоном України.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» «Шахтар» на виїзді переміг 2:1. Повторний матч може відбутися в Україні.

Фото: Укрінформ