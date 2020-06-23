Головний тренер «Шахтаря» хоче очолити збірну Португалії
Укрінформ
Під керівництвом португальського тренера Луїша Каштру «Шахтар» став чемпіоном України.
Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розповів виданню Record про бажання одного разу попрацювати з національною збірною Португалії.
«У збірній Португалії працює Фернанду Сантуш, він добре справляється. Є й інші відмінні тренери, які зможуть змінити його на посаді.
Не приховую, що також хотів би очолити збірну. У моєму житті багато цілей, які не були досягнуті раніше, ця може стати однією з таких», - сказав Каштру.
Нагадаємо, під керівництвом португальського тренера Луїша Каштру «Шахтар» став чемпіоном України.
У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» «Шахтар» на виїзді переміг 2:1. Повторний матч може відбутися в Україні.
Фото: Укрінформ