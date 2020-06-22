Степаненко: Каштру дає більше свободи футболістам

Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував чергову перемогу своєї команди у чемпіонаті України.

Гравець, зокрема, зазначив, що нинішній наставник команди Луїш Каштру дає більше свободи гравцям, вітає креативність, повідомляє пресслужба "гірників".

"Каштру дає більше свободи футболістам, - підкреслив футболіст. - Зрозуміло, кожен має знати, що йому робити на полі, але немає такого, що ти повинен виконувати лише якісь певні функції. Особливо в атаці він вітає свободу, креативність. І це приносить плоди: гравець знає, що він може зміститися, наприклад, з флангу в середину поля або навпаки. При цьому кожному відомо, що йому потрібно робити, і всі відпрацьовують як у нападі, так і в обороні. Також ми бачимо, що є хороший резерв: хлопці, які виходять на заміну, не бояться брати на себе ініціативу і приносять багато користі. Це здорово, коли завжди є ким замінити футболістів основи і це не позначається на діях команди".

Степаненко також розповів про плани "Шахтаря".

"У серпні поновлюється Ліга Європи, і у нашого тренерського штабу є план, як підготувати нас до цього. Можливо, що більш досвідченим футболістам, тим, хто більше грав у сезоні, дадуть якісь зайві дні відпочинку. А взагалі чемпіонат завершується 19 липня, тому там буде максимум два-три вільних дні, а потім почнемо готуватися до Ліги Європи", - зазначив хавбек "Шахтаря" і збірної України.

Фото: shakhtar.com.