«Шахтар» прийматиме «Вольфсбург» в Україні – УАФ

Раніше була інформація, що і повторний матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» зіграє в Німеччині.

Генеральний секретар і віце-президент УАФ Юрій Запісоцький заявив телеканалу «Футбол», що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» - «Вольфсбург» може пройти в Україні.

«Відповідно до плану, який існує на сьогодні, матч все-таки відбудеться в Україні, як це і повинно було бути.

А чвертьфінали і півфінали пройдуть в один етап з можливістю додаткових таймів і серії пенальті в країні, яка визначена на сьогодні - це Німеччина. У цій країні є ряд стадіонів та міст, які прийматимуть «фінал восьми», - сказав Запісоцький.

Голова УАФ Андрій Павелко раніше повідомляв, що ця зустріч пройде в Німеччині. Це підтверджував і головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру. Однак генеральний директор «гірників» Сергій Палкін уточнив, що питання ще не вирішене на 100%.

Нагадаємо, що в УЄФА прийняли рішення про догравання плей-офф Ліги Європи в Німеччині. Матчі гратимуть в чотирьох німецьких містах: Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні.

У першому поєдинку проти «Вольфсбурга» «Шахтар» на виїзді переміг 2:1. Фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня в Кельні.

Фото: Укрінформ